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Пандемия COVID-19

Тюменские власти увеличили почти на 15% коечный фонд для больных ковидом

В регионе развернуто 3 469 коек, их занятость составляет 79,7%

ТАСС, 14 августа. Власти Тюменской области из-за роста числа заражений коронавирусом развернули 12-й моноинфекционный госпиталь, рассчитанный на 400 коек. Всего в регионе создано 3 469 коек, говорится в сообщении, распространенном в субботу региональным оперативным штабом.

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"В связи с увеличением количества пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 400 койко-мест развернут на базе областного реабилитационного центра "Родник", он функционирует как филиал Областной инфекционной клинической больницы. Это уже 19-й моногоспиталь в регионе, всего на данный момент развернуто 3 469 коек, их занятость составляет 79,7%", - говорится в сообщении.

В регионе с начала июня идет рост заболеваемости, однако в последние дни начался спад числа зарегистрированных заразившихся. Всего в регионе зафиксировано 50 503 случая COVID-19 с начала пандемии, выздоровели 45 795 человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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