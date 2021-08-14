Синоптики сообщили, что вызвавший подтопления на Кубани мезоциклон ослабеет к 15 августа

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Действие мезоциклона, проходящего по территории Краснодарского края с пятницы и вызвавшего подтопления в регионе, ослабеет к воскресенью, сообщается в субботу на странице в Instagram Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Центр мезоциклона расположен над Азовским морем, он продолжает курсировать то севера к югу и в обратном направлении. К завтрашнему дню мезоциклон ослабеет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу дожди, по прогнозам, продолжат идти в Темрюкском, Славянском, Приморско-Ахтарском районах и в Анапе, вероятно, они будут продолжительными, но менее интенсивными.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.