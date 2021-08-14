В Подмосковье открыли первый мобильный офис социальной газификации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый мобильный офис социальной газификации открыт в Подмосковье в деревне Красная сторожка, в ближайшее время откроются еще 11 таких пунктов. Об этом сообщила в субботу в Instagram пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа открыли первый в Подмосковье мобильный офис социальной газификации. Губернатор Андрей Воробьев проверил, как организована его работа, все ли сделано удобно для жителей. В ближайшее время в регионе откроют еще 11 таких передвижных офисов. Они будут курсировать по всему Подмосковью там, где газификация нужна в первую очередь", - говорится в сообщении.

В рамках президентского проекта социальной газификации к каждому участку совершенно бесплатно подведут газовую трубу. Но это возможно в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод. Чтобы газифицировать дом, можно подать заявку в офисе социальной газификации или дистанционно, в онлайн-режиме на сайте mosoblgaz.ru или minenergo.mosreg.ru. Необходимо выбрать один из пакетов комплексного подключения. Житель заключает всего один договор вместо прежней бумажной волокиты.

В мобильном офисе соцгазификации работают сотрудники "Мособлгаза" и МФЦ. Они помогут не только сориентироваться по тарифам, заключить комплексный договор на газификацию, но и дополнительно получить госуслуги в режиме одного окна: присвоить адрес домовладению, оформить некоторые социальные льготы.

"Президентская программа социальной газификации очень востребована в Подмосковье. В деревне Красная сторожка половина домов газифицирована. За два-три дня тебе очень быстро прокладывают сети, врезку делают. Я не сомневаюсь, что рекордное количество подключений будет у нас. "Мособлгаз" "усилился". На эту программу выделены отдельные ресурсы, которые позволят газифицировать все дома, зарегистрированные и находящиеся в черте населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В Московской области уже работают и пять стационарных офисов социальной газификации - в городских округах Дмитровский, Домодедово, Одинцовский, Раменский, Рузский. Всего в Подмосковье функционируют 674 точки приема населения, включая МФЦ, Мособлгаз, Россети, МЭС, МосОблЕИРЦ.