Голикова: бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бригада специалистов Минздрава России готова в понедельник вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами. Об этом в субботу в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По Якутии: мы готовы были вылететь. Если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наша бригада из министерства здравоохранения туда вылетит, но тем не менее у нас сейчас есть свободные места в реабилитационных центрах Фонда социального страхования и в отдельных санаториях министерства здравоохранения. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что в регионе есть люди, состоящие на диспансерном учете по дыхательному и сердечно-сосудистому профилю.

Обстановка в регионе

По словам Голиковой, предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.

"Нам сообщает, естественно, якутский Роспотребнадзор, что предельно допустимая концентрация в воздухе отдельных вредных веществ превышена. 141 проба атмосферного воздуха была взята за последние сутки. И в 79 пробах зафиксировано превышение, поэтому мы эту ситуацию с Роспотребнадзором контролируем", - пояснила она.

Как ранее сообщали на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, в регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров и 82,8 тыс. га).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. В регион прибыли вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава МЧС России Евгений Зиничев.