Путин призвал усиливать работу по снижению парниковых выбросов в промышленных центрах

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Природные чрезвычайные ситуации лета этого года в России говорят в том числе о необходимости снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Это подчеркнул в субботу президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий пожаров и паводков в регионах.

По его словам, о планах улучшения экологической ситуации в 12 промышленных центрах РФ "не только нельзя забывать, нужно усиливать эту работу".

"Сегодняшняя ситуация, лето этого года показывает, насколько важно своевременно действовать для того, чтобы эта антропогенная нагрузка в сочетании с выбросами от предприятий, от транспорта, от объектов энергетики не давала такой негативный эффект для региона, для граждан", - сказал глава государства.

Федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.