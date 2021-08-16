Проценко объяснил природу видений человека во время клинической смерти

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный врач московской городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в сериале телеканала ТВ-3 "Охотник за призраками. Документалист" объяснил, что происходит с человеком во время клинической смерти. ТАСС ознакомился с новой серией проекта.

В 8-м эпизоде сериала Проценко выступает в качестве эксперта, который в своей медицинской практике не раз сталкивался с различными обстоятельствами клинической смерти. В частности, он рассказывает, с чем могут быть связаны различные "видения" человека в "пограничном состоянии".

"Тот арсенал и спектр лекарственных препаратов, которые мы используем в попытке спасти головной мозг, они все сами по себе имеют тенденцию к возникновению тех или иных образов. Потому что одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода - являются средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты в условия, конечно же, еще того, что пациент выходит из клинической смерти", - пояснил врач.

По его словам, пациенты, которые полностью функционально восстановились после клинической смерти, не рассказывали ему "ни про какие-то "трубы" [тоннели, которые якобы видит умирающий человек], ни про параллельные миры, ни про ангелов и ни про чертей".

"Абсолютно уверен, что жизни после смерти нет", - добавляет Проценко.

Денис Проценко - вице-президент Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции. Член президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов России. Входит в состав правления Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов.Имеет квалификацию врача высшей категории. Герой Труда РФ (2020; за вклад в борьбу с COVID-19).

Сериал "Охотники за призраками. Документалист" выходит на канале ТВ-3 с 16 августа. Его создатели пытаются лично проверить на себе различные способы встретиться с "потусторонним" миром.