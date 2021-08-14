В Анапе открыли набор волонтеров для ликвидации последствий непогоды

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Набор волонтеров для помощи в ликвидации последствий непогоды открыт в Анапе. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Открыт набор волонтеров на ликвидацию последствий [неблагоприятных] погодных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, могут все желающие в возрасте от 18 лет. С собой необходимо иметь резиновую обувь и дождевик.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.