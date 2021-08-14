Путин поручил до 16 августа подготовить поручения по итогам совещания о борьбе с ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и своей администрации за выходные подготовить поручения по итогам совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

"Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу и воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я мог это уже подписать. Безотлагательно все необходимо исполнить. Разумеется, до понедельника ждать ничего не нужно, все люди работают, работают на местах, и я вас прошу самым внимательным образом отнестись к тому, как идет эта работа. Будем держать это на контроле", - сказал Путин.

В конце совещания он еще раз перечислил приоритетные направления работы по ликвидации последствий ЧС. В их числе президент назвал восстановление инфраструктуры, социальных объектов, помощь сельхозтоваропроизводителям, медицинскую дополнительную помощь пострадавшим и нуждающимся в дополнительной помощи людям с хроническими заболеваниями, отдых детей из пострадавших регионов, выплаты гражданам, восстановление жилья и соответствующую систему финансирования. "Все это должно быть обеспечено", - резюмировал Путин.