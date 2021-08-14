В Кисловодске восстановили водоснабжение, ограниченное из-за мутности воды

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Подача воды в отдельные районы Кисловодска, временно ограниченная из-за мутности воды на Эшкаконском водохранилище (КЧР), восстановлена. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа в нескольких районах курорта было введено ограничение подачи питьевой воды из-за повышенной мутности в Эшкаконском водохранилище.

"С 11:00 мск 14 августа водоснабжение города-курорта полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько часов понадобилось на промывку фильтров и заполнение резервуаров. Специалисты ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" проводят регулировку и промывку водопроводных сетей в городе. С этим могут быть связаны кратковременные перебои с подачей воды по отдельным улицам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 августа в Кисловодске также была полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды.