Темп вакцинации от ковида увеличился в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал рост темпа вакцинации от нового коронавируса в Калининградской области. Полный курс прошли свыше 207 тыс. совершеннолетних жителей (31% взрослого населения региона), сообщила в субботу, отвечая на запрос ТАСС, руководитель регионального управления ведомства Елена Бабаура.

"Темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Калининградской области увеличены. До принятия постановления главного государственного санитарного врача (23 июня, прим. ТАСС) Калининградской области №12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" охват иммунизацией составлял 12,5% взрослого населения. На дату подготовки ответа законченный курс вакцинации против COVID-19 прошли 207 970 человек или 31% совершеннолетних жителей области (данные на 12.08.21)", - говорится в ответе главы регионального управления Роспотребнадзора.

23 июня главный санитарный врач области подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников сферы, предполагающих контакты с большим количеством людей в срок до 30 августа. Такое же количество работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания должно быть вакцинировано до 20 августа. "Среди привитых за последние полтора месяца большинство составляют граждане из категорий профессионального риска, определенных постановлением № 12. <...> К настоящему времени хозяйствующие субъекты области уже сообщают о достижении 60% охвата иммунизацией своих сотрудников", - сообщила Бабура.

Согласно ее данным, в области работает 25 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, в которых ежедневно выполняется 2 500 - 3 000 прививок от коронавируса. "Вакцинация позволяет не только сдержать эпидемический процесс, но и полностью справиться с распространением инфекции", - отметила главный санитарный врач области.

По данным областных властей, на 13 августа в регион поступило 288 467 комплектов доз вакцины от коронавируса, полностью привиты уже 213 115 человек, и число ежедневно увеличивается.

На 14 августа в области подтверждено 45 697 случаев заражения коронавирусом, в том числе 172 - за прошедшие сутки. Вылечились 42 153 пациента, умерли 637 человек, остаются под медицинским наблюдением 6 695. В лечебных учреждениях для пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуто 1 404 койки, из них 102 - с ИВЛ. Занято 1 060 коек, из них 45 - с ИВЛ.