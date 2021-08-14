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Аксенов попросил Путина упростить порядок выплат пострадавшим при подтоплениях в Крыму

Глава Крыма сообщил, что в результате подтоплений пострадали более 4 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выплат жителям республики, пострадавшим от последствий непогоды на полуострове.

"Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тыс. рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно", - сказал он на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Сейчас такую помощь в регионе получили 2 622 человека.

Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше 4 тыс. пострадали. Крым за лето уже дважды пострадал от сильных дождей. С 16 по 20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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