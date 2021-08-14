Нарушенное из-за подтопления движение автобусов восстановили в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Движение по автобусным маршрутам через улицу Самойленко в Керчи, нарушенное после сильных дождей, обрушившихся на город накануне, восстановлено. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе керченской администрации.

"По улице Самойленко, подтопление которой практически ликвидировано, возобновлено движение общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "движение электротранспорта временно приостановлено - до нормализации погоды".

На сайте ГУ МЧС России по Крыму сообщается, что в настоящее время проводится откачка воды из подвальных помещений и с придомовых территорий, расчистка русел рек, "ливневок" и дренажных систем. "Для расчистки русла реки Мелек-Чесме и дорожного полотна автомобильных дорог привлечена инженерная техника. Движение общественного транспорта полностью восстановлено. Группировка сил и средств в местах проведения аварийно-восстановительных работ усилена личным составом Донского спасательного центра МЧС России, который прибыл специально для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала аварийно-восстановительных работ откачана вода из подтопленных помещений и с территорий 22-х объектов общим объемом 2 620 куб. м. "Созданы искусственные преграды и временные дамбы на пути разлива дождевых вод. Проведена просушка подтопленных помещений общей площадью 340 кв. м. Проведена очистка русел рек общей протяженностью более 2 км, ливнестоков и дренажных систем для естественного схода воды. Работы продолжаются и будут проводиться до полного восстановления инфраструктуры", - сообщается на сайте.

В пункте временного размещения находятся девять человек, в том числе четыре ребенка. С ними работает психолог МЧС России. Для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов. Работают комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией.

Ситуация в Керчи

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, в Керчи накануне были подтоплены 11 частных домов.