Власти Швейцарии ожидают новую волну пандемии

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Нынешний уровень охвата жителей Швейцарии прививками от коронавируса - около 50% населения - не защитит страну от новой волны COVID-19. Следует расширить вакцинацию в первую очередь среди людей моложе 50 лет, поскольку доля вакцинированных в этой возрастной группе меньше, чем среди людей более старшего возраста, заявил в субботу в интервью газете Sudostschweiz министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.

Он дал отрицательный ответ на вопрос о том, достаточно ли нынешнего уровня вакцинации, составляющего около половины населения страны, чтобы предотвратить следующую волну пандемии. "Нет, - заявил Берсе. - Придет следующая волна".

Как считает министр, новая волна пандемии в Швейцарии будет отличаться от предыдущей, выпавшей на весну, поскольку теперь "самые уязвимые слои населения, в том числе старшее поколение, хорошо вакцинированы": уровень иммунизации в этой группе составляет сейчас более 80%. В целом же, по словам Берсе, важно продолжать в стране прививочную кампанию, чтобы "было вакцинировано значительно больше людей, особенно среди тех, кто моложе 50 лет".

В настоящее время "ситуация находится под контролем", однако число случаев заражения будет увеличиваться, констатировал министр. Он напомнил, что на своем заседании 11 августа правительство приняло решение о смене ориентиров в борьбе с пандемией: отныне главное внимание будет сосредоточено на обеспечении бесперебойной работы больниц, а не на защите невакцинированного населения. В Берне исходят из того, что все, кто хотел сделать прививку, получили такую возможность. Прививочная кампания в стране продолжается. "Всегда можно защититься от более трудных осенних месяцев. Теперь настало время для действий", - сказал глава МВД.

Берсе не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли предложено жителям Швейцарии сделать третью, бустерную прививку от коронавируса в дополнение к двум прежним для усиления защиты от коронавируса. "Я не могу это решить", - отметил министр, добавив: "Мы проверим это самым тщательным образом с нашими специалистами. Вполне возможно, что третья прививка приносит пользу, особенно пожилым людям". "Об этом лучше могут судить соответствующие эксперты", - резюмировал он.

По данным Федерального управления здравоохранения Швейцарии, по состоянию на 11 августа было сделано 9 259 033 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 49,75% населения. За сутки с 12 на 13 августа число случаев заражения коронавирусом выросло в стране на 2 097 и составило 735 375. Умерли два человека, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 10 434.