На Кубани начали оценку ущерба от подтоплений

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Специально созданные комиссии начали осуществлять подворовые обходы населения в подтопленных районах Краснодарского края для установления ущерба, сообщил в Telegram-канале в субботу глава региона Вениамин Кондратьев.

"В населенных пунктах, которые пострадали от непогоды, уже начались подворовые обходы, комиссии оценивают ущерб. В Анапе 134 человека эвакуированы из санаториев и гостиниц. Кроме того, расселены 339 детей из санатория "Огонек", все они сейчас в безопасности. В Темрюкском районе подтоплено 10 населенных пунктов, производится откачка воды", - сообщил глава региона.

Он добавил, что остается закрытым размытый участок трассы Новороссийск - Керчь, проезд возможен по объездному пути.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.