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Оппозиция на Украине потребовала наказать виновных в расистских оскорблениях Беленюка

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что президент Украины Владимир Зеленский стал "главным виновником нападения" на чемпиона Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе, "покрывая национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и прочих расистов"

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от властей страны расследования и сурового наказания за расистские оскорбления в адрес чемпиона Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе и депутата Рады Жана Беленюка. Об этом в субботу говорится в заявлении партии.

"Провокации и оскорбительные выкрики в адрес украинского спортсмена, олимпийского чемпиона и народного депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка заслуживают самого сурового наказания, а совершившие это правонарушение люди должны отвечать перед законом", - говорится в нем. В партии считают, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда в силу профессиональной непригодности не понимают, что сам глава государства стал "главным виновником нападения на Беленюка, покрывая национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и прочих расистов".

В пятницу спортсмен сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости. Позже столичная полиция проинформировала о возбуждении уголовного дело по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов жестко реагировать на проявления расизма.

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