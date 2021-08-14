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Разлив нефти под Новороссийском

В КТК назвали стабильной экологическую обстановку в районе терминала под Новороссийском

Инженеры-экологи КТК со специалистами подрядной организации и независимых лабораторий регулярно проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды

ТАСС, 14 августа. Экологическая ситуация в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском остается стабильной и не вызывает оснований для беспокойства, говорится в сообщении компании.

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"По состоянию на 14 августа 2021 года экологическая обстановка в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (Южная Озереевка, муниципальное образование г. Новороссийск) остается стабильной и не вызывает оснований для беспокойства", - говорится в сообщении.

Инженеры-экологи КТК совместно со специалистами подрядной организации и независимых лабораторий регулярно осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды в акватории терминала и в прибрежных районах, отмечает компания.

Официальные результаты проверки черноморской акватории, опубликованные накануне Роспотребнадзором, не выявили превышения предельно допустимых концентраций содержания нефтепродуктов в пробах морской воды, подчеркивает КТК.

В пятницу глава КТК Николай Горбань заявил журналистам, что акватория и берег Черного моря в районе инцидента с разливом нефти чистые, компания выполнит все требования Росприроднадзора, которые будут предъявлены по итогам расследования. Информация об объеме разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском будет опубликована на следующей неделе.

Теги
РоссияКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
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