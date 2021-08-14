В КТК назвали стабильной экологическую обстановку в районе терминала под Новороссийском

ТАСС, 14 августа. Экологическая ситуация в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском остается стабильной и не вызывает оснований для беспокойства, говорится в сообщении компании.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

"По состоянию на 14 августа 2021 года экологическая обстановка в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (Южная Озереевка, муниципальное образование г. Новороссийск) остается стабильной и не вызывает оснований для беспокойства", - говорится в сообщении.

Инженеры-экологи КТК совместно со специалистами подрядной организации и независимых лабораторий регулярно осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды в акватории терминала и в прибрежных районах, отмечает компания.

Официальные результаты проверки черноморской акватории, опубликованные накануне Роспотребнадзором, не выявили превышения предельно допустимых концентраций содержания нефтепродуктов в пробах морской воды, подчеркивает КТК.

В пятницу глава КТК Николай Горбань заявил журналистам, что акватория и берег Черного моря в районе инцидента с разливом нефти чистые, компания выполнит все требования Росприроднадзора, которые будут предъявлены по итогам расследования. Информация об объеме разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском будет опубликована на следующей неделе.