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Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Бе-200 в Турции

В телеграмме президента РФ отмечается, что погибшие участвовали в важной гуманитарной миссии и действовали в сложнейших условиях
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Он также направил телеграмму с соболезнованиями турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

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"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - подчеркнул Путин, чьи слова привели в пресс-службе.

В телеграмме Эрдогану российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту Бе-200. "Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме, текст которой привели в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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