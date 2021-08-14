Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Бе-200 в Турции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Он также направил телеграмму с соболезнованиями турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - подчеркнул Путин, чьи слова привели в пресс-службе.

В телеграмме Эрдогану российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту Бе-200. "Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме, текст которой привели в пресс-службе.