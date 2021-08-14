Чавушоглу передал Лаврову соболезнования в связи с аварией российского Бе-200

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу передал в пятницу российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке республики.

"Наш министр передал соболезнования министру Российской Федерации Сергею Лаврову. А господин Лавров в ответ направил слова благодарности", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции, не уточнив, в какой форме прошел контакт двух министров.

Так же в субботу президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск субботы, 14 августа, на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Самолеты Бе-200 были арендованы турецкой стороной у РФ для тушения крупных лесных пожаров, которые начались в одновременно в нескольких курортных регионах республики 29 июля. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек. Всего в тушении огня были задействованы три Бе-200 из РФ. По условиям аренды управляли самолетами российские экипажи. У Турции в настоящее время нет подобной техники, имеющиеся у нее самолеты-амфибии не могут эксплуатироваться из-за технического состояния и возраста.