Торгпредство России в Китае отправило партию медицинского кислорода для Иркутской области

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Торговое представительство РФ в Китае в субботу подготовило партию кислорода для отправки в медицинские учреждения Иркутской области по запросу властей российского региона. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба торгпредства.

"В городе Харбин (северо-восток страны) завершилась погрузка первой партии", - сказали в пресс-службе. По сведениям торгпредства, груз был приобретен на средства российской стороны и будет перевозиться в автомобильных цистернах. 16-17 августа он пересечет границу в районе Забайкальска.

Поставки кислорода были предварительно согласованы между посольством России в Пекине, а также российским генконсульством в Харбине и рядом китайских ведомств - министерством иностранных дел, Минкоммерции, министерством транспорта и Главным таможенным управлением. Дипломаты РФ обговорили детали с властями провинции Хэйлунцзян (северо-восток) и автономного района Внутренняя Монголия (север).

"Сотрудники генконсульства России в Харбине приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей", - уточнило торгпредство. По его данным, заранее были проработаны альтернативные варианты поставки кислорода в РФ морем через Шанхай и город Циндао (Восточный Китай).