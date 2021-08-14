Депутат Игорь Редькин выразил соболезнования родственникам убитого им мужчины

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатки, известный в крае предприниматель Игорь Редькин, выразил соболезнования родственникам мужчины, умершего от его выстрела в поселке Озерновский.

"Хотел бы через прессу обратиться к родственникам погибшего, попросить у них прощения. <...> Этот выстрел был случайный. Соболезнования, вот и все, что я могу сказать", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее следственные органы предъявили депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину обвинение в умышленном убийстве.

6 августа Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего. По версии следствия, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района житель поселка Озерновский получил огнестрельное ранение, в результате которого он умер уже в больнице. 10 августа в совершении преступления признался депутат Заксобрания Камчатки Игорь Редькин, пояснив, что убил мужчину по неосторожности.