Победительницей конкурса "Миссис Россия - 2021" стала Анна Филиппова из Кузбасса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Победительницей всероссийского конкурса "Миссис Россия - 2021" стала Анна Филиппова из Кузбасса. Финальное шоу конкурса проходит в субботу в концерном зале "Мир" в Москве.

В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира.

Многодетные участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У участницы из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи - четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка - по трое детей.

Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане - 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.