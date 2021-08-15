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Мощи Александра Невского вернут в Давидову Пустынь после Союзного крестного хода

Он начался 12 июня и проходил по территории России и Белоруссии, общая протяженность маршрутов составила 25 тыс. км

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, проходивший по городам России и Белоруссии, завершится в воскресенье в Давидовой пустыни.

По информации пресс-службы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, ковчег с мощами князя будет внесен в монастырь днем 15 августа. Перед ковчегом будет совершен молебен.

Союзный крестный ход начался 12 июня, проходил по территории России и Белоруссии и продолжался больше двух месяцев. Мощи были принесены в города, которые связаны с жизнью князя и в которых находятся храмы, названные в честь Александра Невского.

Ранее завершились три других крестных хода с частицами мощей святого князя: Исторический, проходивший по городам Центральной России и российского Севера; Южный, прошедший от Владикавказа до Севастополя; и Восточный - от Екатеринбурга до Анадыря. Ковчеги с мощами также возвращены в храмы, где постоянно хранятся.

Всего мощи были принесены в 80 городов, общая протяженность маршрутов крестных ходов составила 25 тыс. км. Проект реализуется по случаю 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

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