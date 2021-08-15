Исследование: менее 15% работодателей в первую очередь оценивают опыт работы сотрудников

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей, 58%, рассматривая резюме, в первую очередь обращает внимание на личные данные кандидата, такие как возраст, пол и семейное положение. 29% в первую очередь просматривают информацию об образовании, 13% сразу изучают предыдущие должности и места работы, говорится в исследовании аналитического центра "АльфаСтрахование. Медицина".

В опросе приняло участие почти 1,5 тыс. HR-специалистов из всех регионов страны.

Говоря о причинах отказа в приеме на работу, 27% опрошенных назвали ложную информацию в резюме. Для 14% работодателей определяющим является нелестный отзыв с предыдущего рабочего места, для 13% - профиль в соцсетях, не соответствующий требованиям компании, для 10% - слишком частая смена работы, 36% указали "иные" причины.

Сложнее всего сменить место работы, по данным исследования, сотрудникам с маленькими детьми. Считается, что они чаще просят отгулы и уходят на больничные. Об этом сказали 38% опрошенных руководителей компаний. На втором месте по "неблагонадежности" (23%) находятся опытные работники, которые идут на понижение, рассчитывая со временем на более высокие должности и зарплату. 21% работодателей старается не брать на работу тех, кто недавно вступил в брак, 18% - молодых сотрудников без опыта работы.

При этом 26% начальников в российских компаниях отметили, что не проверяют информацию в резюме. В 34% компаний этим занимается служба безопасности. 23% опрошенных сообщили, что звонят указанным в резюме контактам и просят характеристику, 17% интересуются профилем кандидата в соцсетях.

"Резюме - первое впечатление, которое производит сотрудник на своего работодателя, поэтому, конечно, крайне важно его представить ярким, запоминающимся и, без сомнения, честным. Желание преувеличить свои заслуги или скрыть какую-то информацию - не лучшая идея для устройства на работу в хорошую компанию", - отмечает директор департамента маркетинга "Медицина" группы компаний Алиса Безлюдова.