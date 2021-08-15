В светосигнальных балках машин ДПС могут появиться фото- и видеокамеры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МВД России в изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

По словам представителя министерства, сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением". "В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам исследования в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России рассмотрят вопрос об оснащении новым оборудованием подразделений Госавтоинспекции.

В ГИБДД считают, что "умные балки" с камерами позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.