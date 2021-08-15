Синоптики обещают жару до 28 градусов в Москве 15 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Переменную облачность, местами небольшой дождь и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве 15 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на 16 августа температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье 15 августа температура будет колебаться в пределах плюс 25-27 градусов. В ночь на 16 августа столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.