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Около 8,6 тыс. мигрантов выслали из России за полгода

Для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МВД России в первом полугодии 2021 года приняло решение о высылке из Российской Федерации порядка 8,6 тыс. иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в МВД, в специальных учреждениях ведомства и его территориальных органов ожидают высылки 1,2 тыс. иностранных граждан.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что в России незаконно находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ.

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