Опрос: треть французов выступает против санитарных пропусков и поддерживает протесты

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Поддержка противников санитарных пропусков во Франции остается стабильной - 34% участников опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop) продолжают выступать против ограничительных мер властей в связи с коронавирусом. Результаты очередного опроса опубликовала в воскресенье газета Le Journal du Dimanche .

"В настоящий момент 34% выражают поддержку или симпатизируют этому движению - стабильное количество по сравнению с нашими двумя прошлыми опросами 27-28 июля (33%) и 21-22 июля (35%)", - отмечают в Ifop.

Больше всего противников принудительной вакцинации и санитарных пропусков находится в рядах сторонников левого движения "Неподчинившаяся Франция" и правой партии "Национальное объединение" - 61% и 49% соответственно. В то же время 50% участников опроса выступают против еженедельных манифестаций.

Опрос был проведен через интернет 11-12 августа на основе репрезентативной выборки, в которую вошли 1 002 человека в возрастной группе от 18 лет.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции, и за несколько недель их число стало стабильно превышать 200 тыс. человек. 14 августа, по данным МВД, на улицы вышли более 214 тыс. человек.

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким санпропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.