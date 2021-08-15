В медучреждения Пермского края закупят почти 150 автомобилей в 2021 году

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют закупить около 150 автомобилей в медицинские учреждения региона. Об этом ТАСС рассказали в краевом Минздраве.

"В рамках реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения планировалась закупка 125 автомобилей в 2021 г. на сумму 116,6 млн руб. В настоящее время в программу внесены изменения в части закупки еще 21 транспортного средства на общую сумму 20,9 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Всего до конца 2025 года планируется приобрести свыше 350 автомобилей на общую сумму чуть менее 700 млн рублей. Помимо закупки новой автотехники, программа предусматривает строительство и ремонт ФАПов и сельских врачебных амбулаторий, реконструкцию районных больниц, закупку нового оборудования. На эти цели до 2025 года планируется направить порядка 8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

в Пермском крае строительство, реконструкция, ремонт больниц и поликлиник, закупка оборудования, оснащение ФАПов и сельских амбулаторий, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также за счет средств бюджета Пермского края. В этом году на развитие медицины в регионе выделено около 59 млрд руб.