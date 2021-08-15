В Москве умер председатель Управления мусульман Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 августа./ТАСС/. Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов умер в Москве, где в одной из клиник проходил лечение от пневмонии. Об этом в воскресенье сообщило УМУ.

"Муфтий Усмонхон Алимов скончался после тяжелой болезни", - говорится в сообщении, размещенном на сайте УМУ. Алимову был 71 год.

Усмонхон Алимов родился в 1950 году в Иштыханском районе Самаркандской области. Получил образование в известном в мусульманском мире медресе Мири Араб в Бухаре и Ташкентском исламском институте имени Имама аль-Бухари. В 1989-1990 годах проходил обучение в университете Аль-Карауин в Морокко.

Религиозную деятельность начал имамом мечети Имама аль-Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области. В январе 2000 года стал высшим духовным лицом мусульман Самаркандской области, возглавив в 2006 году Управление мусульман Узбекистана.