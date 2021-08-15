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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые за неделю вырос до 1

Этот показатель оказался выше единицы в Москве, а также Иркутской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил расти и впервые за неделю достиг 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В пяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше единицы. Это Москва, где он второй день держится на уровне 1,05, а также Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области (везде - 1,01).

В Воронежской области индикатор равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Самарской области - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,96, а в Подмосковье - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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