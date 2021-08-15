Реконструкцию консерватории в Петербурге завершат раньше срока

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Реконструкция консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова завершится в 2024 году, на год раньше запланированного срока. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Основное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова откроется после реконструкции и реставрации на год раньше запланированного срока - в 2024 году. Постановление об этом утвердило правительство", - сообщается на сайте.

Срок завершения реконструкции сократился в связи с опережающими темпами строительных работ. Это потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, предусмотренного на реконструкцию. "Так, в 2022 году будет выделено более 4,9 млрд рублей, в 2023 году - более 5,5 млрд рублей. Ранее эти деньги предполагалось направить в течение 2024-2025 годов", - говорится в сообщении.

Ранее на реконструкцию консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.

Музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова ведет свою историю от музыкально-драматических "Курсов Рапгоф", основанных русским пианистом Евгением Рапгофом в 1882 году. За время своего существования училище выпустило таких знаменитых российских оперных исполнителей, как Анна Нетребко, Павел Лисициан, Ольга Бородина. Выпускниками училища также являются композиторы Андрей Петров и Борис Тищенко, дирижер Вероника Дударова и другие выдающиеся российские деятели искусства.