Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Аккаре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с трагическими последствиями взрыва топливного хранилища в Аккаре. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

По меньшей мере 22 человека погибли, 79 пострадали при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. По сведениям телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв произошел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя.