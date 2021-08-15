Оператор Роскосмоса приступил к обработке данных европейских спутников по пожарам в Якутии

ТАСС, 15 августа Отраслевой оператор дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Роскосмоса начал обрабатывать данные с европейских спутников по лесным пожарам в Якутии в соответствии с решением МЧС. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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В субботу источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что МЧС активировало Международную хартию по космосу и крупным катастрофам, чтобы получать информацию о лесных пожарах в Якутии с иностранных спутников.

"В соответствии со вчерашним решением МЧС с сегодняшнего дня отраслевой оператор ДЗЗ Роскосмоса приступил к обработке данных космического мониторинга пожаров в Якутии, поступающих с группировки спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, данные ускорят обработку информации о пожарах и обнаружение новых термоточек. Сейчас поступает информация с европейской группировки ДЗЗ Sentinel-2. "Ожидается поступление данных и с других космических аппаратов стран - участниц хартии", - добавил он.

Международная хартия была инициирована в 1999 году в соответствии с решением международной конференции в Вене. Цель документа - оказание содействия странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, путем предоставления на безвозмездной основе данных дистанционного зондирования Земли по районам бедствий.

Роскосмос присоединился к хартии в 2013 году. Это позволило передавать МЧС дополнительные съемки ЧС, которые поступают с более чем 40 космических аппаратов в дополнение к российским.