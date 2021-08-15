Полпред в УрФО: опыт волонтеров Ямала можно распространить на другие субъекты РФ

ТАСС, 15 августа. Работу волонтеров, которые занимаются ликвидацией объектов накопленного вреда на Ямале, можно поставить в пример другим регионам России, также можно перенимать их опыт. Эту точку зрения высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с волонтерами, которые регулярно участвуют в экспедициях по уборке Арктики.

"То, что касается волонтерской деятельности, когда люди добровольно собираются и проводят такую огромную работу, это, конечно, архиважно, потому что, во-первых, это сам эффект, который мы имеем физически, который можно потрогать руками, ощутить. Во-вторых, это мощнейшее направление с точки зрения экологического воспитания. <…> Вся эта экологическая повестка на Ямале на сегодняшний день подхвачена, продолжается, набирает обороты. <…> Ямал сегодня можно поставить в пример для других субъектов Российской Федерации, уже готовые кейсы, которые вы в своей работе применяете, распространять на территории всей нашей страны", - сказал полпред.

По данным пресс-службы полпредства, участникам дискуссии рассказали о последних поездках волонтеров проекта "Чистая Арктика" на о. Вилькицкого и в пос. Харасавэй. В Харасавэе арктические добровольцы собрали 43 кубометра горючих отходов и 21,5 тонны металлолома. Общение с ними было организовано по видеомосту. Волонтеры открыто заявляют, что готовы работать в сложных условиях на арктических территориях, но для более продуктивных результатов необходима инфраструктура.

Идея проекта "Чистая Арктика" принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов, всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР.