Команды Приморья заняли первое место на всероссийских соревнованиях роботизированных лодок

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Команды приморского Центра развития робототехники разделили первое место на всероссийских соревнованиях роботизированных лодок, которые завершились в воскресенье во Владивостоке. На состязаниях запрограммированные школьниками и студентами суда распознавали объекты, швартовались в заданной точке и выполняли другие задания, сообщил ТАСС заведующий лабораторией морской робототехники НИК "Морской технопарк" Морского государственного университета им. Невельского Дмитрий Прощенко.

Организаторами состязаний выступили Морской государственный университет им. Невельского и Центр развития робототехники. Соревнования прошли в рамках проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике", который направлен на подготовку нового поколения технологических лидеров в интересах рынка Маринет НТИ.

"Первое место заняли две команды Центра развития робототехники, второе место заняла команда из Иркутска, третье - Морской государственный университет им. Невельского (Владивосток), четвертое - команда из Красноярска. В командах были и школьники, и студенты, и аспиранты, <...> в каждую из них входило от двух до шести человек", - рассказал собеседник.

Соревнования проходили в течение двух дней. Предварительно команды направили судьям свои технические отчеты по подготовленным аппаратам, а позже провели презентации роботов. Испытания роботизированных лодок прошли на озере в парке Минного городка. Здесь запрограммированным командами судам предстояло пройти ворота, распознав их, обойти маркер, коснуться буев разного цвета в определенном порядке и пришвартоваться, распознав цифру над причалом.

Оценка составлялась, исходя из результатов всех трех этапов. Как сообщил ТАСС директор Центра развития робототехники и технический директор соревнований Сергей Мун, подобные состязания прошли во Владивостоке впервые за семь лет и оказались непростым испытанием. Команды-победители за выполнение заданий набрали всего по 45 баллов из 100 возможных.

"Подобные соревнования безэкипажных судов и роботизированых лодок сейчас не проводятся в России. Впервые мы провели их в 2014 году и проводим снова спустя семь лет. <...> Все объекты необходимо было распознавать и правильно ориентироваться, но, учитывая изменения ветра, солнечные блики, другие отвлекающие факторы, задача была непростой", - рассказал Мун, пояснив, что на каждой из лодок установлена система камер, изображения с которых поступали на компьютер, где обрабатывались с помощью различных алгоритмов системы компьютерного зрения. В дальнейшем соревнования планируется сделать регулярными, а также расширить их географию, отметил собеседник.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.