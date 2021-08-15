{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инсталляция "Большая глина №4" установлена на Болотной набережной в Москве

Скульптура установлена перед фасадом ГЭС-2
Скульптура "Большая глина №4" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Скульптура "Большая глина №4"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Работа современного художника Урса Фишера (Швейцария) "Большая глина №4" полностью установлена в воскресенье на Болотной набережной в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Скульптура установлена перед фасадом ГЭС-2. Сбор производился по частям, в установке участвовали порядка 20 рабочих с использованием крана.

"12-метровая "Большая глина №4" представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках. Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - знак незавершенности, преображения и становления", - рассказали ТАСС в воскресенье в фонде современного искусства V-A-C. При этом уточняется, что работа установлена временно.

Произведения Урса Фишера уже знакомы российскому зрителю. В 2016 году его персональная выставка "Маленький топор" прошла в музее "Гараж", но "Большая глина №4" (2013-2014 годы) в Москве еще не появлялась. Она переехала сюда из Флоренции. В 2017 году она выставлялась на площади Синьории.

В фонде также отметили, что планируется установка работы итальянского художника Джузеппе Пеноне "Пространство света" во дворе перед березовой рощей. "В "Пространстве света" (2008 год) Джузеппе Пеноне анализирует пересечение и взаимодействие двух миров - людей и растений, - говорится в сообщении. - Пространство вокруг Дома культуры превратится во временную инсталляцию".

"Работы Джузеппе Пеноне также успели побывать в России. В 2011 году их экспонировали в Мультимедиа арт музее и в 2018 году - в Эрмитаже и в Московском музее современного искусства в рамках проекта фонда V-A-C "Генеральная репетиция". "Пространство света" российская публика видит впервые. Ранее работа экспонировалась в Лондоне (в галерее Whitechapel) и Версале", - уточнили в V-A-C.

Теги
Россия
Средний балл поступающих в педагогические вузы России за два года вырос на четыре балла
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что рассматриваются перспективы введения демонстрационного экзамена, на котором будет оцениваться методическая подготовка выпускников, умение взаимодействовать с учениками и их родителями
Читать полностью