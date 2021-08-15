В Туве отметили столетие государственности

КЫЗЫЛ, 15 августа. /ТАСС/. Жители Тувы отпраздновали юбилей обретения национальной государственности - столетие со дня создания Тувинской народной республики (ТНР). О том, какое значение имело это событие, как оно влияет на настоящее и почему стало шагом на пути единения с Россией, в материале корреспондента ТАСС.

"В середине августа 1921 года свершилось одно из судьбоносных событий в жизни нашего народа. Появилось суверенное государство в самом центре Азии. Это знаковое событие заложило начало развития Тувы. Вместе с Россией <...>. Этот вектор был задан. Рано или поздно мы должны были оказаться под куполом одного государства", - сказал ТАСС врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Он подчеркнул, что благодаря связям с Россией, а потом и вхождению в ее состав республика получила новые возможности социально-экономического развития. За сто лет численность тувинского народа выросла в 4,5 раза.

Планировалось отметить юбилей очень масштабно, с большим количеством гостей и зрителей. Однако пандемия коронавирусной инфекции заставила внести коррективы - республика переживает третью волну, большинство мероприятий перенесли онлайн. В таком формате прошел уникальный концерт, посвященный столетию, был презентован альбом иллюстраций, многие другие мероприятия. Здоровье людей важнее.

Колыбель государства

В офлайн-программе лишь несколько официальных церемоний с небольшим количеством участников. Едем в село Кочетово, сто лет назад это местечко Суг-Бажи. Именно здесь была провозглашена ТНР, принята первая конституция молодого государства.

Обычное село: избы, коновязь, домашний скот, ребятишки на велосипедах. В центре несколько изб. Именно в них проходил Всетувинский учредительный хурал - съезд, приведший к образованию ТНР. Возле изб обелиск в память о тех событиях, бюсты деятелей того времени. Под гимны России и Тувы руководители республики возложили цветы к обелиску.

По словам главного федерального инспектора по республике Александра Вавилихина, событие столетней давности из числа тех, после которых меняется само развитие, приобретаются новые качества, импульсы.

"Это очень значимая веха. Считаю, что если бы не было принято такое решение в 1921 году, то не факт, что в 1944 году [Тува] вошла бы в Советский Союз. А сейчас наша республика развивается, <...> мы устремлены в будущее", - подчеркнул Вавилихин.

Урянхайский край, как в начале прошлого века называлась Тува, тогда переживал сложные времена. Эта земля полтора века находилась под властью Цинской империи, управлялась ее вассалами из Монголии. В 1914 году тувинцы сумели избавиться от владычества южных соседей и добровольно перешли под протекторат России. Но вскоре случилась революция, на просторах бывшей империи гремели сражения, захлестывая и Урянхайский край, куда вошли оккупационные отряды китайцев и монголов.

"Было много подводных камней. Но с помощью советского государства наши предки смогли создать свою государственность, - отметил в разговоре с ТАСС спикер Верховного Хурала (парламента) Тувы Кан-оол Даваа. - Надо было определиться своими территориями, внутренним правовым полем".

Сафьянов и Буян-Бадыргы

Возвращаемся в Кызыл, к зданию центра русской культуры. Здесь Ховалыг и Василий Сафьянов сдергивают белое покрывало с бронзовой фигуры предка Василия - Иннокентия Сафьянова - одного из отцов тувинской государственности. Он участник гражданской войны, советский и тувинский общественный и хозяйственный деятель. Принимал активное участие в становлении будущей ТНР, был инициатором Всетувинского учредительного хурала. По словам заведующей туранским филиалом Национального музея Тувы Татьяны Верещагиной, Сафьянов действовал вопреки мнению влиятельного крыла в советском руководстве, планировавшего передать Туву Монголии.

Часом позже возложение цветов к памятнику нойона (князя) Монгуша Буян-Бадыргы. Он объявил о созыве хурала 1921 года, разработал проект Конституции, где было указано, что в международных отношениях молодое государство действует под покровительством РСФСР, стал первым руководителем ТНР.

И. о. первого заместителя председателя правительства республики Александр Брокерт в разговоре с ТАСС подчеркнул, что ход тех событий показывает правильность национальной политики как царской России, так и Советского Союза, и современной России. Отношение к национальным окраинам России было замечено тувинским народом.

"Но для того, чтобы объединиться [c Россией], надо было обрести суверенитет, чтобы государство могло само принять решение, чтобы впоследствии не было никаких толкований. Мудрое решение обрести государственность, получить ее признание всеми крупными международными игроками, а потом сделать свой выбор", - сказал Брокерт.

Связь времен

Первый председатель постсоветского парламента Тувы, а ныне директор Национального музея Каадыр-оол Бичелдей считает, что существование ТНР наложило отпечаток на все, что есть сегодня в республике.

"Своеобразие национальной культуры, сохранность традиционных верований, обычаев, обрядов - это было заложено в 1921 году", - сказал он ТАСС. По его словам, впервые за тысячелетнюю историю тувинский народ получил государственность.

Дальнейшая история ТНР неразрывно связана с историей России. Через несколько часов после начала Великой Отечественной войны Тува объявила войну гитлеровской Германии, передав все свои экономические возможности на нужды Красной Армии. Жители ТНР, как русские, так и тувинцы сражались на фронтах Великой Отечественной.

11 октября 1944 года независимая ТНР добровольно вошла в состав СССР. 13 октября 1944 года президиум Верховного совета РСФСР принял указ о принятии ТНР в состав РСФСР на правах автономной области. В октябре 1961 года область преобразована в Тувинскую АССР. С августа 1991 года - Республика Тува. С октября 1993 года - Республика Тыва.