Золотов считает, что путч 1991 года в случае штурма можно было завершить за 15 минут

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что августовский путч 1991 года в случае штурма можно было бы завершить за 15-20 минут. Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале " Россия-1 ".

"Если был бы штурм, то в течение там 15-20 минут все было бы закончено, абсолютно", - сказал он.

Золотов также восстановил события 19 августа 1991 года. "Я прибыл на смену утром, когда мы непосредственно выезжали с Архангельского, где находилась дача Бориса Николаевича, где они проживали. Там тоже невдалеке находилась группа "Альфа". У нас была эта информация, и они ждали команды для того, чтобы либо задержать нас, либо уничтожить, в зависимости от того, какая им поступала команда. <...> Когда в Белый дом пришли, то у нас там уже были автоматы. У меня, например, был автомат АКС, "Калашников", и непосредственно, четыре магазина, 120 патронов, то есть, по 30 в магазине, 120 патронов, и Стечкин с 60 патронами. То есть, у меня два запасных магазина было", - вспомнил он.

По его словам, в этот день оружие выдавали не только тем, кто мог им пользоваться. "В основном там пистолеты, автоматов не так уж много было. Руцкой тогда туда позвал афганцев для защиты Белого дома. Знаете, даже женщинам выдавали оружие, пистолеты, я имею в виду. Ну, это, я считаю, было большой глупостью, потому что они многие сами боялись даже вида этого оружия", - сказал глава Росгвардии.

Он добавил, что когда все закончилось, то настал момент эйфории. "Началась эта эйфория, этот подъем, столько криков было вокруг Белого дома, что невозможно было не услышать, такой людской гул огромный, я думаю, тысяч 50. И вот все они кричали", - рассказал Золотов.

19 августа 1991 году вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов, выступивших в поддержку законной власти.