Жителям подтопленного села под Иркутском выделят земельные участки для переселения

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям Шелеховского района, где в селе Баклаши почти месяц назад из-за подтопления был введен режим ЧС, найти земельный участок под строительство нового поселка и переселения людей, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе областного правительства. Территория села регулярно подтапливается грунтовыми водами и проживать там небезопасно.

Село Баклаши расположено в 22 км от Иркутска. В населенном пункте проживают порядка 4 тыс. человек. 19 июля там было подтоплено грунтовыми водами около 50 участков. На сегодня, по данным местных властей, подтоплено порядка 80 домов. Откачка воды и ила не позволяет кардинально изменить ситуацию, так как село находится в болотистой местности.

"Люди должны понимать, что они находятся в зоне риска. Откачкой воды ситуацию не исправишь. Я считаю, что муниципалитету нужно найти земельный участок, оформить его под новую застройку, и предлагать людям для переселения. Эта территория должна сразу учитывать все нюансы для дальнейшего развития нового поселка", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Также Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области по поручению губернатора оформляет границы зон подтопления. Они будут поставлены на кадастр и обозначены в генеральных планах развития территорий, чтобы запретить на них любое строительство.