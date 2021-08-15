Власти Люксембурга отказали RT в лицензии на вещание на немецком языке

ТАСС, 15 августа. Медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Люксембурга.

"Так как офис вещателя находится в Германии, где работает значительная часть сотрудников, задействованных в производстве аудиовизуального контента, [телеканал] RT DE должен находиться под юрисдикцией Федеративной Республики Германия", - приводит агентство текст заявления.

Как пишет AFP, в июне СМИ подало заявку на получение лицензии на телевизионное спутниковое вещание на территории Люксембурга. Агентство указывает, что это было сделано, чтобы обойти запрет со стороны законодательства ФРГ на выдачу лицензий на вещание иностранным государственным телеканалам.

"Власти Люксембурга обладают определенной свободой действий, чтобы отклонить запрос. Они посчитали, что территориально [телеканал] не соответствует той степени [оснащенности], которой обладает представительство RT в Берлине", - заявил агентству глава люксембургского медиарегулятора Тьерри Ошайт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства ФРГ на телеканал RT DE. Она привлекла внимание к высказываниям президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле, заявившего в интервью газете BILD am Sonntag, что Москва якобы целенаправленно манипулирует мнением граждан Германии с российскими корнями через немецкоязычную редакцию медиахолдинга RT.