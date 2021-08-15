Средний балл поступающих в педагогические вузы России за два года вырос на четыре балла

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Качество приема в педагогические вузы в России растет: в частности, средний балл абитуриентов этих учебных заведений в течение последних двух лет вырос на четыре балла. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей математики.

"Была ситуация, когда в педвузы шли по остаточному принципу. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. За последние два года средний балл при поступлении в педвузы вырос на четрые балла", - приводит слова министра пресс-служба министерства.

Кравцов также отметил, что министерство ведет масштабную работу с педагогическими вузами. Совместно с Минобрнауки России была принята декларация, где зафиксированы единые подходы к подготовке учителей, усиление предметной и практической составляющих. "Все вузы, подведомственные Минпросвещения России, обеспечены базовыми школами, студенты проходят обязательную предметную практику. Это необходимо, чтобы молодые учителя были максимально подготовлены к работе в школе", - подчеркнул он.

Глава Минпросвещения также уточнил, что в настоящее время рассматриваются перспективы введения демонстрационного экзамена для студентов педвузов, на котором будет оцениваться методическая подготовка выпускников, умение взаимодействовать с учениками и их родителями. По словам Кравцова, важной составляющей деятельности будущего учителя должна также стать организация воспитательного процесса. "Мы все будем делать для того, чтобы повышать престиж профессии учителя, делать акцент не только на подготовку, но и на повышение квалификации уже работающих педагогов", - заключил он.

Всероссийский съезд учителей математики проходит с 15 по 18 августа в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В нем принимают участие учителя математики общеобразовательных школ, специалисты по педагогике и методике преподавания предмета, специалисты дополнительного образования, представители вузов, занимающиеся подготовкой учителей, представители органов управления образованием, научные сотрудники, учителя информатики, физики и других дисциплин естественно-научного цикла. На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники съезда обсуждают состояние и перспективы развития школьного математического образования в России, его цели и содержание.

Организаторами съезда выступают фонд "Талант и успех", межрегиональная общественная организация "Ассоциация учителей математики", а также Ассоциация школ - партнеров образовательного центра "Сириус" при поддержке Министерства просвещения РФ, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского центра непрерывного математического образования.