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Мощи Александра Невского вернули в Давидову пустынь после крестного хода в РФ и Белоруссии

Маршрут Союзного крестного хода был привязан к местам, связанным с жизнью Александра Невского, а также к городам, где находятся храмы святого князя

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Последний крестный ход из четырех, посвященных 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, проходивший по городам Центральной России и Белоруссии, завершился в Давидовой пустыне, передает корреспондент ТАСС.

Ковчег с частицей мощей князя внесли в монастырь Вознесенская Давидова пустынь в 14:00 мск. Молебен в честь Александра Невского возглавил игумен монастыря Сергий (Куксов). После службы он рассказал журналистам о том, что крестный ход привлек внимание не только верующих но и мирян, а также о том, какие чудеса случались с паломниками, которые прикладывались к святым мощам.

"Кто-то прикладывался, потому что они верующие люди, кто-то прикладывался, потому что они хотели увидеть мощи Александра Невского, великого полководца, который не проиграл ни одной битвы. Мы слышали свидетельства людей, которые говорили о том, что Александр Невский и сегодня является заступником нашего отечества. В Рязани, когда я сопровождал мощи, подошла одна женщина и сказала о том, что она шла еле-еле, трудилась для того, чтобы подняться по ступеням, и когда приложилась к мощам, взяла иконку, то куда-то исчезла головная боль", - сообщил игумен.

Заместитель директора фонда святого равноапостольного князя Владимира Антон Голик также сообщил о завершении общероссийского крестного хода, организованного к 800-летию Александра Невского. "В ходе этого события к мощам смогли приложиться люди в более чем 100 населенных пунктах. Общее количество паломников на данный момент составило порядка 130 тыс.", - сказал Голик.

Крестные ходы протяженностью 35 тыс. км

Союзный крестный ход начался 12 июня, в день рождения князя, проходил по территории Союзного государства России и Белоруссии и продолжался больше двух месяцев. Мощи святого князя побывали в Подольске, Коломне, Туле, Курске, Воронеже, Липецке, Рязани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Городце и других городах Центральной России. На территории Белоруссии крестный ход встречали верующие Витебска, Полоцка, Могилева, Гомеля, Турова, Гродно, Бобруйска, Минска и других населенных пунктов. Самой западной точкой путешествия ковчега с мощами стал Брест.

Маршрут Союзного крестного хода был привязан к местам, связанным с жизнью Александра Невского, а также к городам, где находятся храмы святого князя. В частности, в Витебске в 1239 году 19-летний князь Александр обручился с княжной Полоцкого княжества и был подписан союзный договор Новгородского и Полоцкого княжеств. "Это был союз династический, но в исторической перспективе за ним просматривался прочный Союз Белой и Северо-Восточной Руси", - сообщается на сайте проекта крестных ходов в честь Александра Невского.

В Городце Невский умер в ноябре 1263 года, возвращаясь из Золотой Орды.

Ранее также завершились три других крестных хода: Исторический, начавшийся в Храме Христа Спасителя в Москве и проходивший по городам Центральной России и российского Севера; Южный, прошедший от Владикавказа до Севастополя; Восточный - от Екатеринбурга до Анадыря. Общая протяженность маршрутов всех четырех крестных ходов составила 35 тыс. км. Таким образом, мощи Александра Невского в настоящее время вернулись в храмы, где хранятся постоянно. Проект был реализован к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

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