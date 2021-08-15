Участники комплексной экспедиции по исследованию Курил прибыли в Сахалинскую область

ТАСС, 15 августа. Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" прибыли на Сахалин. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист экспедиционного центра Минобороны, заместитель начальника экспедиции по научной работе Антон Юрманов.

Первый сезон экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" прошел в июле 2019 года, в течение двух месяцев ученые вместе с волонтерами обследовали острова Итуруп и Уруп. Специалисты провели археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. В 2020 году экспедиция была отменена из-за ситуации с коронавирусом.

"Участники прибыли на Сахалин. Этот отряд - авангард второго сезона комплексной долгосрочной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", проводимой совместно экспедиционным центром Минобороны России и Русским географическим обществом. Экспедиция завершит исследовательские и поисковые работы, начатые в 2019 году на Курильском острове Уруп и обследует остров Чирпой", - сказал Юрманов.

В состав отряда вошли 55 специалистов - ученые из институтов РАН и университетов, поисковики, водолазы, гидрографы из Морского корпуса Петра Великого. По словам Юрманова, задачи экспедиции в этом сезоне - оценка биоразнообразия островов, изучение ценных экосистемных компонентов, геолого-вулканологическое картирование, изучение культуры и истории народа айну, поиск и эвакуация объектов военно-технической истории. "Интересной задачей станет эвакуация в фонды зоологического музея Московского государственного университета крупного черепа кашалота и японского истребителя "Зеро" времен Второй мировой войны, обнаруженных в 2019 году", - сказал Юрманов.