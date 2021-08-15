Кравцов считает, что создавать рейтинг школ по итогам ВПР недопустимо

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся для того, чтобы определить уровень знаний школьников и оказать необходимую методическую поддержку педагогам и школам, при этом определять рейтинг школы по итогам ВПР не нужно. Об этом в воскресение сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей математики.

"Всероссийские проверочные работы нужны для оценки знаний, а не для рейтингов школ. ВПР - это итоговая контрольная работа по единым стандартам, которую проводит образовательная организация, она нужна прежде всего для учителя, делать рейтинг школ по итогам ВПР недопустимо", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Кравцов также отметил, что Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направило в регионы рекомендации по оптимизации количества оценочных процедур и включению ВПР в образовательный процесс, но не в ущерб основным урокам. "Нужна систематизация контрольных работ, чтобы не было дополнительных проверок и нагрузки на детей и педагогов", - пояснил он.

Всероссийский съезд учителей математики проходит с 15 по 18 августа в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В нем принимают участие учителя математики общеобразовательных школ, специалисты по педагогике и методике преподавания предмета, специалисты дополнительного образования, представители вузов, занимающиеся подготовкой учителей, представители органов управления образованием, научные сотрудники, учителя информатики, физики и других дисциплин естественнонаучного цикла.

На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники съезда обсуждают состояние и перспективы развития школьного математического образования в России, его цели и содержание.

Организаторами съезда выступают фонд "Талант и успех", межрегиональная общественная организация "Ассоциация учителей математики", а также Ассоциация школ-партнеров образовательного центра "Сириус" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского центра непрерывного математического образования.