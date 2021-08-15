Эксперт считает, что Земля естественно, но слишком быстро выходит из ледниковой эпохи

РИМ, 15 августа. /Корреспондент ТАСС Вера Щербакова/. Последние наводнения в Германии, огромный град размером с теннисный мяч в Италии, лесные пожары в Европе и Сибири были бы нормальными метеорологическими явлениями, если бы не их интенсивность, указывающая на изменения климата. Как сказал в воскресенье в интервью корреспонденту ТАСС сотрудник Института исследований атмосферы и климата и Национального совета исследований Италии Винченцо Левиццани, последствия климатических изменений грозят не столько планете, сколько населяющим ее людям.

"Град в северных областях Италии летом и мощные локальные дожди в разных местах Европы - не новость. В том смысле, что для лета подобные метеорологические явления вполне характерны, - отметил эксперт. - Такие явления были и 20, и 30 лет назад, и сами по себе не должны вызывать беспокойства. Но настораживает интенсивность этих явлений, и это может быть связано с глобальным потеплением. Взять хотя бы наводнения в Германии. Им предшествовали невероятно высокие температуры - 36-37 градусов по Цельсию, которые ненормальны для географического положения Германии. И в итоге Земля накопила невероятную тепловую энергию, которая и спровоцировала интенсивность гроз", - пояснил он.

Примерно такая же ситуация касается лесных пожаров. "Сами по себе и в Италии, и в Сибири пожары случались. Разумеется, более сухой лес загорается легче. Температуры в Сибири стали намного выше нормы", - продолжил эксперт. При этом он отметил, что не торопился бы с выводами по поводу фактора усиления ветров.

Конец ледникового периода

По словам исследователя, Земля еще находится в ледниковом периоде. "Известно, что существуют циклы - ледниковые и эры разогрева. И нынешнее потепление соответствует естественному циклу. Но беспокоит, что оно идет невероятно быстрыми темпами. Если раньше этот процесс занимал столетия, то сейчас мы видим, что климат меняется за несколько десятилетий. И это наталкивает на подозрение, что причина - в человеческой деятельности последнего века", - сказал он.

"Очевидно, что мы идем к завершению ледникового периода, который определяется наличием ледников на высотах. Но мы знаем, что сейчас их площади ускоренными темпами сокращаются. Мы выходим из ледникового периода, и это происходит слишком быстро", - отметил Левиццани.

По его словам, на Земле уже наблюдались периоды, гораздо более жаркие, чем сейчас. И тогда это привело к миграции людей к полюсам. Сейчас изменения климата также ведет к миграциям. "Разумеется, это не грозит исчезновением жизни на Земле. Но это может вести к исчезновению определенных видов флоры и фауны. Последние исследования указывают, что к исчезновению динозавров могли привести именно климатические изменения. И самым парадоксальным последствием могло бы стать исчезновение человека, хотя я лично не верю, что может быть такой исход", - сказал эксперт.

"Жизнь на Земле всегда сохранится в том или ином виде - бактерии, насекомые, другие живые существа. Поэтому мы должны понять, что мы подвергаем угрозу не Землю, а себя самих", - заключил он.

Самый жаркий

В Италии 15 августа отмечается традиционный праздник лета - Феррагосто, который еще в древности выпадал на самый жаркий период. В этом году этому дню предшествовали новые температурные рекорды, которые были зарегистрированы на итальянском острове Сицилия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США признало нынешний июль самым знойным на Земле за всю историю метеорологических наблюдений.

Специалисты фиксируют увеличение в несколько раз числа очагов лесных пожаров в этом году. Немедленные последствия этого наиболее заметны в сельском хозяйстве. Так, сбор урожая винограда в ряде итальянских регионов начинается раньше почти на два месяца, чем было принято в прошлом.

Эксперты предвидят два сценария: полное опустынивание отдельных зон, которые станут непригодными для жизни людей; погружение регионов под воду. Таяние льдов ведет к подъему уровня мирового океана, что ставит под угрозу прибрежные районы.

При этом специалисты не наблюдают сокращения среднего годового глобального уровня осадков. Но если раньше осадки были более равномерными, то сейчас они становятся концентрированными и интенсивными в отдельных районах и часто после периодов засухи.