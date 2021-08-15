Жителям подтопленного села под Иркутском предложат новые участки для переселения

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям Шелеховского района, где в селе Баклаши почти месяц назад из-за подтопления был введен режим ЧС, найти земельный участок под строительство нового поселка и переселение людей. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе областного правительства. Территория села регулярно подтапливается грунтовыми водами и проживать там небезопасно.

Село Баклаши расположено в 22 км от Иркутска. В населенном пункте проживают порядка четырех тыс. человек. 19 июля там было подтоплено грунтовыми водами около 50 участков. На сегодня, по данным местных властей, подтоплено порядка 80 домов. Откачка воды и ила не позволяет кардинально изменить ситуацию, так как село находится в болотистой местности.

"Люди должны понимать, что они находятся в зоне риска. Откачкой воды ситуацию не исправишь. Я считаю, что муниципалитету нужно найти земельный участок, оформить его под новую застройку, и предлагать людям для переселения. Эта территория должна сразу учитывать все нюансы для дальнейшего развития нового поселка", - приводятся в сообщении слова главы региона.

"Губернатор поручил найти новые земельные участки для жителей подтопленных домов в Баклашах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Почти все подтопленные территории относятся к землям сельхозназначения и прилегают к карьеру, уровень воды в котором начал расти с осени 2020 года. Из-за этого размывается берег, где расположены частные подворья, происходят локальные обрушения грунта. Чтобы минимизировать последствия подтопления, регулярно производится откачка воды, ведется отсыпка скальных пород, но грунтовые воды быстро наполняют карьер.

Как уточняют в пресс-службе районной администрации, несколько домов на этой территории возводились без разрешения на строительство и вводились в эксплуатацию через суд. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области по поручению губернатора оформляет границы зон подтопления. Они будут поставлены на кадастр и обозначены в генеральных планах развития территорий, чтобы запретить на них любое строительство.