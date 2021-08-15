Движение на перекрытом участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе восстановили за четыре дня

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение восстановлено на перекрытом четыре дня назад участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района Кузбасса, где от нагрузки тяжеловесного транспорта произошла деформация моста над железной дорогой. Мостовые опоры укреплены и прошли технические испытания, сообщается в воскресенье на официальном сайте "Сибуправтодора".

"Опору с деформированным ригелем укрепили мостовыми стационарными конструкциями, а ригель - металлической обоймой. Этого будет достаточно для безопасного пропуска транспортных средств массой до 25 тонн", - говорится в сообщении.

Автомобильное движение на участке федеральной трассы временно перекрыли с 11 августа. Для транзитного транспорта был организован объезд через ближайшие населенные пункты. Сейчас дорожники активно ведут строительство нового временного моста, по которому будет организовано движение транзитного транспорта. Это позволит начать капитальный ремонт действующего путепровода. Все ремонтные работы должны завершиться к октябрю 2022 года.