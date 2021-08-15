В Дагестане в 2021 году планируют собрать около 370 тыс. тонн картофеля

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Дагестана в 2021 году планируют собрать около 370 тыс. тонн картофеля. Это почти на 13 тыс. тонн больше, чем в 2020 году, сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"В прошлом году под картофель было выделено более 18 тыс. га земель и собрали свыше 357 тыс. тонн урожая. В 2021 году, хотя площади немного уменьшились, урожайность высокая, ожидаем около 370 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2021 году под картофель выделено более 18,5 тыс. га земель.

"Картофель в основном выращивают в Левашинском, Акушинском, Хасавюртовском и Буйнакском районах", - отметил Шарипов.

Как рассказали в министерстве, продукция в основном реализуется внутри республики. "Но и вывозится в центральные части нашей страны: Москву, Волгоград, Пензу, Воронеж, Тамбов", - заключили в ведомстве.