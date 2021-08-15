ВШЭ объявляет конкурс на лучшие методички по обучению теории вероятностей в школе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) объявляет грантовый конкурс для учителей математики на лучшие методические разработки в области обучения теории вероятностей, статистике и линейной алгебре. Об этом в воскресенье сообщил ректор вуза Никита Анисимов на Всероссийском съезде учителей математики.

"Чтобы поддержать развитие математического образования, <...> мы во ВШЭ приняли решение выступить с тремя инициативами <...>. Мы объявляем грантовый конкурс для учителей математики на лучшие методические разработки в области обучения в школе теории вероятностей, статистике, линейной алгебре", - сказал он.

Анисимов подчеркнул, что сегодня важно уметь заинтересовать школьников изучением математики, в частности передвинув в центр программы теорию вероятности, линейную алгебру и статистику. Так, школьник, владеющий простейшими сведениями из этих разделов, поймет, как работает поисковик, как устроен электронный переводчик или искусственный интеллект, считает ректор ВШЭ.

"Второе - мы создадим на базе партнерства нескольких наших ключевых подразделений лабораторию математического образования, которая будет аккумулировать и анализировать опыты лучшей практики учителей математики", - сказал Анисимов.

В рамках третьей инициативы ВШЭ вместе со своими партнерами начнет разработку онлайн-курса "Математика для нематематиков". "Третье - математика, конечно, нуждается в широкой популяризации. Мы вместе с нашими партнерами возьмем на себя разработку онлайн-курсов для математиков и школьников, начиная с седьмого класса, - дополнительный курс "Математика для нематематиков", - заключил он.

О съезде

Всероссийский съезд учителей математики проходит с 15 по 18 августа в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В нем принимают участие учителя математики общеобразовательных школ, специалисты по педагогике и методике преподавания предмета, специалисты дополнительного образования, представители вузов, занимающиеся подготовкой учителей, представители органов управления образованием, научные сотрудники, учителя информатики, физики и других дисциплин естественно-научного цикла.

На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники съезда обсуждают состояние и перспективы развития школьного математического образования в России, его цели и содержание.

Организаторами съезда выступают фонд "Талант и успех", межрегиональная общественная организация "Ассоциация учителей математики", а также Ассоциация школ - партнеров образовательного центра "Сириус" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского центра непрерывного математического образования.