Режим ограничений из-за коронавируса продлили в Калмыкии до 26 сентября

ЭЛИСТА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Республики Калмыкия продлили режим ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 26 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее режим ограничений действовал до 15 августа.

"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 26 сентября 2021 года. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом в Калмыкии сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Кроме того, решением оперштаба запрещено проведение на территории республики театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляют проведение степного фестиваля искусства "Кони ветра" без очного присутствия зрителей, торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года и Дню знаний, на открытом воздухе. Также разрешены спортивные мероприятия без зрителей с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе домашние матчи команды "Уралан".

По данным оперштаба, на сегодняшний день в республике с начала пандемии зарегистрированы 26,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 23 тыс. пациентов. В тяжелом состоянии находятся 32 пациента, из них 17 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 506 человек.